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غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

الثلاثاء، 19-12-2023 06:25 م

المهندسين الزراعيين تؤكد فخرها بجهود القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، فخره واعتزازه بجهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في التصدي للمحاولات البائسة لتهديد أمن واستقرار المملكة خصوصاً على الحدود الشمالية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، أن "رسالتنا لكل الحاقدين والمتربصين بممكلتنا "لا تختبروا صبر الأردن" وقدرته في الدفاع عن حدوده وأراضيه، فإن وحدة شعبه وقيادته في خندق واحد ضد كل فرد أو مخطط داخلي أو خارجي تسول له نفسه الآثمة إلحاق ضرر أو سوء بأرضنا أو شعبنا أو قيادتنا ".

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