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الخميس، 13-01-2022 11:28 ص

نمو حركة التخليص على المركبات بالسوق المحلي 32%

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الوكيل الإخباري - أظهرت المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المناطق الحرة للعام الماضي، نمو حركة التخليص على المركبات للسوق المحلي بنسبة 32 بالمئة، والتعافي من آثار جائحة كورونا مقارنة مع عام 2020.

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وقال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة اليوم الخميس، إن نسبة النمو في التخليص شملت أيضا السيارات الكهربائية والبالغة نسبتها نحو 35 بالمئة مقارنة مع عام 2020، وذلك لتنامي الإقبال على استخدام السيارات الكهربائية في المملكة.


وتوقع الغرايبة أن يشهد العام الحالي إقبالا متزايدا على اقتناء السيارات الكهربائية إلى جانب سيارات الهايبرد والبنزين.


 




 

 


 

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