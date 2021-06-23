الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انخفاض دينارين للغرام الواحد من الذهب وزيادة في الإقبال عليه

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق اليوم

رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

وزير النقل : لن نلجأ لإصدار أمر دفاع بشأن أسعار الشحن البحري

وزارة التربية توجه رسالة هامة لطلبة التوجيهي

نواب يعترضون على نسب توظيف الأكاديميين من غير الأردنيين في الجامعات

الأربعاء، 23-06-2021 11:04 ص

نواب يعترضون على نسب توظيف الأكاديميين من غير الأردنيين في الجامعات

1202017014569


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قانون التعليم العالي بنسب قبول الأكاديميين غير الأردنيين غير عادلة والتي تبلغ من 20-25% .

اضافة اعلان

 

وأضاف المومني لـ الوكيل الإخباري أن هذه النسبة ظالمة لخريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة الدكتوراة والشهادات العليا، لافتا إلى أن هناك توجه لطلب تعديل هذه المادة وتخفيضها إلى 5%.

 

وطالب المومني وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر بنسب اعتماد غير الأردنيين من الأكاديميين؛ لما يعكسه هذا التعامل مع حملة الشهادات العليا على سمعة التعليم بالمملكة، داعيا إلى اعادة النظر بهذا النهج.



وأشار المومني إلى أن شكاوى عديدة وردت اللجنة من حملة الشهادات العليا من خريجي الجامعات الأردنية باستثنائهم من التعيين في الجامعات الأردنية نفسها، متسائلا عن سبب الاستثناء وإذا ما كانت الجامعات الأردنية لا تثق بمستوى خريجيها.

وختم المومني بأن شكاوى عديدة وردت اللجنة أيضا من المدرسين المعينين في الجامعات على شهادة الماجستير، حيث ترفض الجامعات تثبيتهم عند استكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراة، كما ترفض ترفيعهم، لافتا إلى أن اللجنة بحثت هذه القضايا مع الوزير ورؤساء بعض الجامعات التي وردت منها الشكاوى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كردستان

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق اليوم

nn47

رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

مطرقه

النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية

سوق

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

الحواتمة

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

064c6354-211f-431b-a8df-a524e914622b

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

أخبار متعلقة
60c22346b6ffa

لجان وأعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية 'أسماء'

image (1)

طهبوب لـ الوكيل: ثقة الشعب هو التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة تحديث المنظومة السياسية

620211217203649130483

وزارة التربية: خطة على 3 مستويات لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة

التربية

التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

620217162443439680717

هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

التعليم العالي

التعليم العالي للوكيل : الطالب او الموظف الذي لا يلتزم بتلقي مطعوم كورونا سيتحمل مسؤولية ذلك