نواب يعترضون على نسب توظيف الأكاديميين من غير الأردنيين في الجامعات

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قانون التعليم العالي بنسب قبول الأكاديميين غير الأردنيين غير عادلة والتي تبلغ من 20-25% .

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وأضاف المومني لـ الوكيل الإخباري أن هذه النسبة ظالمة لخريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة الدكتوراة والشهادات العليا، لافتا إلى أن هناك توجه لطلب تعديل هذه المادة وتخفيضها إلى 5%.

وطالب المومني وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر بنسب اعتماد غير الأردنيين من الأكاديميين؛ لما يعكسه هذا التعامل مع حملة الشهادات العليا على سمعة التعليم بالمملكة، داعيا إلى اعادة النظر بهذا النهج.





وأشار المومني إلى أن شكاوى عديدة وردت اللجنة من حملة الشهادات العليا من خريجي الجامعات الأردنية باستثنائهم من التعيين في الجامعات الأردنية نفسها، متسائلا عن سبب الاستثناء وإذا ما كانت الجامعات الأردنية لا تثق بمستوى خريجيها.



وختم المومني بأن شكاوى عديدة وردت اللجنة أيضا من المدرسين المعينين في الجامعات على شهادة الماجستير، حيث ترفض الجامعات تثبيتهم عند استكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراة، كما ترفض ترفيعهم، لافتا إلى أن اللجنة بحثت هذه القضايا مع الوزير ورؤساء بعض الجامعات التي وردت منها الشكاوى.



