هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

الوكيل الإخباري - قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إن هؤلاء لا يحق لهم الانتخاب في الانتخابات النيابية المقبلة -رغم حملهم للجنسية الأردنية-، والتي ستجري في 10 أيلول المقبل.



وأوضحت الهيئة، أن كل أردني لم يتم 18 سنة شمسية من عمره لا يحق له الانتخاب، وأن مواليد 2007/6/12 فما قبل يحق لهم الانتخاب، أي الذين أتموا 18 سنة شمسية قبل 90 يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.



وأضافت أن الأردنيين المغتربين الذين يكونوا خارج المملكة في يوم الاقتراع لا يحق لهم المشاركة في الاقتراع وإن أتموا شرط السن للاقتراع رغم وجود أسمائهم في كشوفات الناخبين.



وأشارت الهيئة إلى أنه لا يحق لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية المشاركة في الانتخابات.



ومن شروط الناخب أيضا، أن لا يكون محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب آخر.

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وكان أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني، في 24 نيسان الماضي، أمرا ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور.