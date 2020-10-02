هام الى المواطنين في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس بلدية المهندس عماد المومني على تشديد الرقابة على المنشآت ليوم غدٍ السبت خلال فترة السماح لهم ببيع المواد التموينية والخبز في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء الجديدة وحي البتراوي.وقال المومني في بيان الجمعة، انه اوعز لمراقبي البلدية بالتشديد على اصحاب المحلات التجارية بالالتزام بأوامر الدفاع بتطبيق اسس التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.وشدد المومني باتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والغير ملتزمين.واهاب المومني بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد التموينية والالتزام بأوامر الدفاع حرصا على سلامتهم وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.