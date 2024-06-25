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الثلاثاء، 25-06-2024 10:41 ص

هام حول استخدام تطبيقات التراسل في مناطق قاعات التوجيهي

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الوكيل الاخباري - يواجه مستخدمو خدمات تطبيقات التراسل مثل "فيسبوك ماسنجر" و "واتس اب" بعض الصعوبات كل عام بالتزامن مع انعقاد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك نتيجة الإجراءات المتّخذة في المناطق المجاورة لقاعات التوجيهي للحفاظ على نزاهة الامتحانات كخطوة احترازية لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات.

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وتشمل هذه الإجراءات عادةً حجب التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات، وذلك في كافة مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة الامتحانات فقط، حيث يتم ذلك قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل، كما أنه ولطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس ولكنها بطبيعتها مؤقتة، فيما تبقى خدمات الاتصالات والإنترنت فعّالة دون أي تأثير.

 

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