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الأربعاء، 07-06-2023 12:26 م

هام للأردنيين من السفارة البريطانية في عمّان

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الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة البريطانية في عمان أن تصريح الزيارة الإلكتروني البريطاني الجديد سيكلف 10 جنيهات فقط، بدلا عن 100 جنيه كانت تدفع للحصول على تأشيرة الزيارة.

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وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن مواطني دول الأردن ومجلس التعاون الخليجي سيدفعون 10 جنيهات استرلينية فقط لتقديم طلب تصريح الزيارة الإلكتروني الذي يتيح لهم زيارة بريطانيا عدة مرات على مدى سنتين، وذلك اعتبارا من شباط 2024 باستثناء المواطنين القطريين الذين سيبدأ تطبيق النظام عليهم في تشرين الأول 2023، قبل التوسع في تطبيقه في أنحاء العالم على امتداد سنة 2024.


وكانت الحكومة البريطانية أعلنت سابقا عن بدء العمل بنظام تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد، في سياق سعيها لرقمنة منافذ حدودها بحلول سنة 2025 لتعزيز أمن الحدود وتجربة الزائرين القادمين عبرها.


وتصريح الزيارة الإلكتروني هو عبارة عن تصريح رقمي للمسافرين الزائرين إلى بريطانيا أو العابرين من أراضيها الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة أو الذين لا يحملون حاليا تأشيرة بريطانية أخرى.


وقال وزير شؤون الهجرة، روبرت جينريك إن تصريح الزيارة الإلكتروني الجديد سيجعل الزيارة إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل تكلفة مقارنة مع تأشيرات دول أخرى مماثلة، ما يتيح تعزيز أمن الحدود البريطانية والحفاظ على أمن مجتمعاتنا فيها.


وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لورد أحمد إن تصريح الزيارة الإلكتروني البريطاني الجديد، دليل آخر على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة والدول في أنحاء المنطقة، وسيضمن هذا التصريح الزيارة بكل سهولة، وتعزيز روابط الأعمال والسياحة بين بلداننا.


يشار إلى أن تقديم طلب الحصول على تصريح الزيارة الإلكتروني سيكون بسيطا وسريعا، ورقميا بالكامل باستخدام تطبيق الهاتف من خلال تقديم تفاصيل شخصية وبيومترية، مثل الصورة الرقمية والرد على عدد من الأسئلة.

 




 

 


 

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