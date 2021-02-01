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الإثنين، 01-02-2021 12:45 م

هام من الضمان الاجتماعي حول الاستفادة من برنامج استدامة

الضمان الاجتماعي


الوكيل الاخباري - نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر تويتر تغريدة لبيان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة . 

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وقالت المؤسسة ان المنشآت المستفيدة هي غير المصرح لها بالعمل و التي توقف نشاطها حالياً بموجب قرار حكومي للوقاية من انتشار مرض كورونا، اضافة الى المنشآت الاكثر تضررا وحسب القائمة المعتمدة والمنشورة من قبل المؤسسة " .

 

وقالت المؤسسة " الهدف من برنامج استدامة دعم المنشآت من خلال المساهمة في دفع أجور العاملين سواء بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل أو المنشآت الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا لغاية استدامة عمل هذه المنشآت والعاملين فيها وعدم الاستغناء عن خدماتهم " . 

 

 


 




 

 


 

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