الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 04:01 م

هام من الضمان حول إصابة العمل

0L5A8949


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن اعتماد خدمة طلب المعالجة الفورية لحادث العمل كإشعار للمؤسسة بالتبليغ عن الإصابة دون حاجة ضابط ارتباط المنشأة للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في حساب المنشأة وتعبئة إشعار إصابة العمل كون أن التبليغ الفوري يحتوي على كافة البيانات المطلوبة عن المؤمن عليه المصاب لهذه الغاية.

اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة بأن الآلية المتبعة لاستقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم متاحة عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصاب.


وأضافت بأنها اعتمدت (38) جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، منوهة أن بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية ومن ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار متعلقة
0L5A8949

هام من الضمان حول تسديد مستحقات الانتساب الاختياري للمغتربين

0L5A8949

لكل من تم إنهاء خدماته مع توقف "استدامة".. الضمان يدعو لبرنامج التعطل عن العمل

0L5A8957

الضمان: تأجيل الأقساط لا يشمل دفعات برنامج "تقسيط"

0L5A8957

توضيح من الضمان الإجتماعي حول التأمين الصحي

0L5A8949

الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

0L5A8949

هام من الضمان حول أسماء البنوك المعتمدة لإرسال ارقام الحسابات