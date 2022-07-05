هام من الضمان حول إصابة العمل

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن اعتماد خدمة طلب المعالجة الفورية لحادث العمل كإشعار للمؤسسة بالتبليغ عن الإصابة دون حاجة ضابط ارتباط المنشأة للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في حساب المنشأة وتعبئة إشعار إصابة العمل كون أن التبليغ الفوري يحتوي على كافة البيانات المطلوبة عن المؤمن عليه المصاب لهذه الغاية.

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وأوضحت المؤسسة بأن الآلية المتبعة لاستقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم متاحة عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصاب.



وأضافت بأنها اعتمدت (38) جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، منوهة أن بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية ومن ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل.





