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الخميس، 08-10-2020 02:57 م

هذا ما يحدث في شوارع المملكة قبل بدء الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شهدت الاسواق التجارية والمخابز في مختلف انحاء المملكة اليوم الخميس ، تهافتا غير مسبوق للمواطنين بعد اعلان الحكومة حظر التجول والتنقل .
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 وشهدت الاسواق التجارية عقب اعلان الحكومة فرض حظر التجوال لمدة يومين تهافتا كبيرا من قبل المواطنين على محال بيع الخبز والمواد التموينية وأجهزة الصراف الآلي في خطوة منهم لتأمين احتياجاتهم الضرورية للايام المقبلة . 

واصطف المواطنون في طوابير طويلة امام المخابز العامة لشراء ما يلزمهم من مادة الخبز وقام رجال الامن العام بتنظيم عملية البيع ومحاولة التخفيف من التدافع كما شهدت محلات بيع المواد التموينية والخضار والفواكه تزاحما كبيرا ادى الى غياب بعض السلع من تلك المحلات.

وشكى مواطنون من الارتفاع الذي حصل على أسعار معظم السلع والمواد الغذائية والتموينية، عقب إعلان حكومة الرزاز فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة ويستمر لمدة 48 ساعة.

 




 

 


 

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