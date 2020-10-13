هكذا ودع وزير الزراعة السابق موظفي الوزارة

الوكيل الاخباري- قام وزير الزراعة السابق ،الدكتور صالح الخرابشة، أمس الاثنين، بإرسال رسالة نصيّه لموظفي الوزارة ، وذلك بعد تغيير الحكومة ، يعبر من خلالها عن تقديره واحترامــه لهم.

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وجاء في الرسالة - كما وصل "الوكيل الإخباري" :

الزميلات والزملاء



موظفي وزارة الزراعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اتقدم منكم بأيات الشكر والتقدير والاحترام على العمل و الجهد الذي بذلتموه خلال الفترة الماضية واعتذر منكم لعدم قدرتي على وداعكم بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا واعتبار هذه الرسالة بمثابة شكر وتقدير لكل واحد منكم .



وانتهز الفرصة بأن اتقدم ايضا من معالي الاستاذ محمد داوودية بالمباركة بمناسبة الثقة الملكية السامية واعانه الله على الامانة .



اخوكم د. صالح الخرابشة



