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الثلاثاء، 13-10-2020 12:10 م

هكذا ودع وزير الزراعة السابق موظفي الوزارة

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الدكتور صالح الخرابشة


الوكيل الاخباري- قام وزير الزراعة السابق ،الدكتور صالح الخرابشة، أمس الاثنين، بإرسال رسالة نصيّه لموظفي الوزارة ، وذلك بعد تغيير الحكومة ، يعبر من خلالها عن تقديره واحترامــه لهم.

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وجاء في الرسالة - كما وصل "الوكيل الإخباري" : 

 

الزميلات والزملاء  

موظفي وزارة الزراعة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اتقدم منكم بأيات الشكر والتقدير والاحترام على العمل و الجهد الذي بذلتموه خلال الفترة الماضية واعتذر منكم لعدم قدرتي على وداعكم بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا واعتبار هذه الرسالة بمثابة شكر وتقدير  لكل واحد منكم .

وانتهز الفرصة بأن اتقدم ايضا من معالي الاستاذ محمد داوودية بالمباركة بمناسبة الثقة الملكية السامية واعانه الله على الامانة .

اخوكم د. صالح الخرابشة


 




 

 


 

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