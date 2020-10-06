الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

بدء الترشـــح للانتخابات النيابية

وفيات الثلاثاء 6/10/2020




الثلاثاء، 06-10-2020 11:41 ص

توضيح حكومي حول إصابات كورونا بمصنع الظليل

11


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة العمل في بيان لها اليوم الثلاثاء توضيحا حول ما ورد في تقرير مؤسسة "امباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان بخصوص ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد مصانع الألبسة في المنطقة الصناعية المؤهلة في قضاء الظليل.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك جملة من التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية من فيروس كورونا والتي اتبعها المصنع المذكور في تقرير مؤسسة "امباكت" الدولية.

اضافة اعلان

وبينت أن ادارة المصنع تقوم بتعقيم دوري للمصنع ومرافقه والسكنات الخاصة بالعمالة الوافدة لديه، مضيفة أن المصنع تعاقد قبل نحو 3 أشهر مع شركة خاصة لتعقيم المصنع وسكنات العاملين، حيث تقوم بعملية التعقيم مرتين أسبوعيا، إضافة إلى تعقيمه من قبل كادر الصحة والسلامة المهنية في المصنع 3 أيام اسبوعيا.


ونوهت إلى أن المصنع يتوفر لديه كادر متخصص ومعتمد من قبلها للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى وجود كادر طبي معتمد أيضا من قبلها وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل الأردني.


ولفتت الوزارة إلى أنها تواصلت مع إدارة المصنع الذي أكد بدوره أنه يجري فحوصات دورية عشوائية للعمالة منذ بداية عودته للعمل بعد الحظر الشامل الذي كان مطبقا في المملكة، حفاظا على صحة وسلامة العاملين، مشيرة إلى أن المصنع أجرى فحصا عشوائيا لـ750 عامل وعاملة بتاريخ 2020/9/9 وجميع النتائج ظهرت سلبية، كما قام المصنع بإجراء فحص عشوائي آخر لـ56 عامل وعاملة بعد 3 أيام وكانت النتائج سلبية أيضا، وبتاريخ 2020/9/22 أجرى المصنع 550 فحصا عشوائيا، وأظهرت النتائج بوجود 18 حالة إصابة بكورونا وارتفع عدد الاصابات بعد 4 أيام ليصل إلى 52 إصابة، ثم أجرى المصنع فحصا شاملا لجميع العاملين بتاريخ 2020/9/27.


وأضافت أن المصنع فور تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين صفوف العاملين لديه وبحسب إجراءات فرق التقصي التابعة لوزارة الصحة تم نقل 260 مصاب إلى منطقة الحجر في البحر الميت وقد خصص سكن خاص منفصل لعزل باقي المصابين، لحماية العاملين في المصنع من خطر الإصابة بالفيروس.


وأكدت الوزارة أن المصنع المذكور هو أحد المصانع المراقب بالكاميرات عبر غرفة العمليات والسيطرة في مبناها الرئيسي والتي تخضع لرقابة كوادر مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، مضيفة أن فرق التفتيش تقوم بزيارات دورية للمصانع بشكل عام للتأكد من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة المهنية وأمر الدفاع رقم (11).


وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العمل الأفضل في منظمة العمل الدولية يقوم بالتنسيق مع وزارة العمل للتحقق الدوري من مدى التزام المصانع الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة والمناطق التنموية بمعايير الصحة والسلامة المهنية.


وأضافت أن فريق مشروع العمل الأفضل في منظمة العمل الدولية أكد بالتزام المصانع بإجراءات التعقيم الدورية بحسب تقرير المشروع الصادر بتاريخ 2020/9/30 وأن إجراءات المصانع تضمنت توفير أماكن لعزل المصابين بفيروس كورونا مع توفير وجبات الطعام لهم مع توفير بقالة متنقلة لتلبية احتياجاتهم اليومية.


أما بخصوص العمالة الأردنية والسورية التي تعمل لدى المصنع فقد تم إيقافهم عن العمل بشكل مؤقت بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق سكناهم للحد من انتشار الفيروس في أماكن عملهم مع التزام المصنع بدفع أجورهم بحسب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2020-08-30-f333c9c58d

تحذير أمني جديد للأردنيين

245628

الزرقاء: إنتاج 1732 طنا من زيت الزيتون للموسم الحالي

739ba5ba-6c0b-4a8a-8fd4-7b24520515bc

تسجيل 7 وفيات جديدة بسبب كورونا في الأردن

3202020134021152631018

الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 18

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: الأعراس وبيوت العزاء لا تزال موجودة

3202031202611616838209

الأمن يوضح سبب إغلاق مخرج نفق الدوار السابع

أخبار متعلقة
3202018215034181120102

الحكومة: كل أردني فقد عمله بهذا القطاع سيُتم إعادته

284291_36_1601727318

إغلاق مبنى بلدية الجيزة بعد إصابة موظف بكورونا

9202017161741503846896

فرض حظر التجوّل الشامل في مناطق بالشونة الجنوبيّة

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية

وزارة العمل تتسلم المنهاج التدريبي لرعاية للأطفال

920206224426750521780

لجنة الاوبئة : فيروس كورونا حدثت له طفرات في الأردن

92020710278646288395

تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا بالكرك