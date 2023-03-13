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الإثنين، 13-03-2023 04:27 م

هل تتأثر البنوك من تأجيل أقساط القروض؟ .. خبير يجيب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور حسام عايش إن استمرار تأجيل أقساط القروض يؤثر على البنوك ( نظرياً ) لكن لا يؤثر على سيولة القطاع المصرفي، خاصة أن أغلب القروض التي يُطلب تأجيل أقساطها هي قروض للأفراد. اضافة اعلان


وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن تردد البنوك في تأجيل الأقساط يأتي من باب الخوف من عدم توفر سيولة لمنح قروض جديدة أو عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها عند طلب ودائع العملاء.

وأشار إلى أن ملف التأجيل في الأردن يأتي في مناسبات معينة من أجل التخفيف على المواطنين، مشيراً إلى أن محفظة التسهيلات للقطاع المصرفي في الأردن تصل إلى قرابة 33 مليار دينار، منوهاً إلى أن تأجيل أقساط شهر أو شهرين لا تؤثر على هذه المحفظة. 

وأكد عايش أنه إذا ما تم تأجيل قسط القرض فان فوائده لا تتأثر، وبالتالي البنك لا يخسر ولا يحدث أي خلل بالمحفظة الائتمانية. 

ويطالب نواب مواطنون تأجيل أقساط قروض شهر آذار الحالي ونيسان القادم لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر، فيما تؤكد جمعية البنوك أنه لا بد من توفر مبرر وداعي للتأجيل.

 




 

 


 

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