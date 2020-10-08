هل تدوي صافرات الإنذار في الأردن اليوم ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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في الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية دوي صافرات الانذار بالاردن، معلنة فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة ويستمر لمدة 48 ساعة.حاول موقع الوكيل الاخباري التواصل مع مديرية الامن العام والجهات الحكومية المعنية للحصول على المعلومة ، فيما وكما علم موقع الوكيل الاخباري انه لم يتم البت في هذا القرار بعد وسيتم الاعلان عنه خلال الساعات القادمة .يشار ان الصافرات ، يتم استخدامها لأغراض بثّ رسائل توعوية وإرشادية في أية ظروف طارئة ،لا سيما خلال الأحوال الجوية الاستثنائية، وغير الإعتيادية ، و فرض حظر التجول الشامل .