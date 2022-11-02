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الأربعاء، 02-11-2022 02:51 م

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

كيفية_استخراج_زيت_الزيتون


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد الناطق باسم النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمود العمري أن "زيت زيتون السليق" يفقد الكثير من فوائده وخصائصه عند سلقه على النار.

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وبيّن العمري لـ " الوكيل الإخباري" أن ما يشاع على أن "زيت السليق" أفضل من الزيت المنتج في المعاصر أمر غير صحيح على الاطلاق، موضحاً أن المعاصر تستخدم تكنولوجيا متقدمة وآمنة في عملية العصر لإخراج زيت زيتون نقي صحي.


وأضاف أنه لابد من اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لبيان معدل الحموضة وبيان مدى مأمونية زيت السليق قبل استهلاكه.


ووفقاً للمعايير الصحية، فإن المواصفات العالمية تنص على ألا تتخطى نسبة الحموضة في الزيت أكثر من 3.3 % في حين تتراوح نسبة الحموضة في زيت السليق من 8 الى 10% .

 




 

 


 

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