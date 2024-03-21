الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

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الخميس، 21-03-2024 04:29 م

هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

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الوكيل الإخباري - أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه لا يوجد هناك قيد حول عدم استفادة الأشخاص الذين استفادوا من العفو العام في عام 2019 بالعفو العام الجديد.اضافة اعلان


وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن العفو العام الجديد سيشمل كل الأشخاص الذين استفادوا منه في عام 2019 ما عدا الأشخاص المكررين لجرائم خطيرة مثل السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400 - 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 نظرا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع.

وأضاف أن مشروع قانون العفو العام الجديد سيكون مشابها بدرجة كبيرة مع العفو العام الذي صدر آخر مرة في 2019.

وكان وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.

بدوره أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن مشروع قانون العفو العام لسنة 202 سيأتي دون المساس بالحقوق المدنية وحقوق الناس، وكذلك دون أي مساس بأي قضايا ضريبية أو قضايا تتعلق بقانون المنافسة، أو قضايا تتعلق بالجمارك، أو أي قضايا مرتبطة بالإيرادات العامة للخزينة بشكل عام، بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأطر الأساسية، فهذه خارج نطاق هذا التوجيه.

 




 

 


 

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