محافظة: بناء 11 مدرسة مهنية في الأردن بطاقة استيعابية 9525 طالبا

الوكيل الإخباري - تحدث وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة خلال محاضرة نظمتها جمعية الشؤون الدولية يوم أمس الثلاثاء، عن واقع التعليم في الأردن، وعن برنامج وخطة الوزارة لتطوير التعليم من خلال تدريب المعلمين.

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وأكد الوزير محافظة خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان " التعليم في الأردن واقع وتطلعات"، أن جلالة الملك عبدالله الثاني حدد في خطاب العرش في 14 تشرين الثاني 2021 ملامح التحديث الشامل الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الأردن وأبناؤه وليكون منارة ومثالا مشرقا في التقدم والتطور.



وأشار الى أن عدد الطلبة في المملكة يبلغ 2274170 طالبا، منهم 1684684 طالبا في وزارة التربية والتعليم، و554971 طالبا في التعليم الخاص، و20165 طالبا في مدارس حكومية أخرى، و 134340 طالبا في وكالة الغوث الدولية، وبلغ عدد المدارس في المملكة 7505 مدارس، منها 77 مدرسة في المخيمات، و 204 مدارس خاصة بالسوريين في الفترة المسائية، و4802 مدرسة مدمجة، و2422 مدرسة خالية من السوريين.



وأضاف، أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي يبلغ 13527 عضوا، ويبلغ عدد الطلبة 446226 طالبا، مبينا أن التخصصات المطروحة بلغت 2286 تخصصا والمستحدثة 106 تخصصات.



وأوضح الوزير، أن من أهم مخرجات الإصلاح الإداري، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ونقل العديد من المهام المتعلقة بالتعليم من جهات أخرى إلى الوزارة، لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن وضع السياسات التعليمية وإقرار نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2023، لافتا الى أن أهم أولويات قطاع التعليم هي تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتطوير التعليم المهني والتقني والمناهج والبنية والاتصالات وتقنية وتنفيذ برنامج علاجي مستدام، لتعويض الفاقد التعليمي.



وقال إن الوزارة تعمل من خلال خطط مرسومة على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية وتعزيز البنية التحتية التدريسية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددا على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، لضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام والتوسع في استيعاب الأطفال دون الـ 6 سنوات، بما يضمن جودة التعليم وتعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج والأدلة وأدوات التعلم والتعليم.



وتابع، أن الوزارة وضعت خطة دراسية جديدة للمرحلة الثانوية في المساريين "الأكاديمي والمهني" ووضع خطة استراتيجية للتقييمات " الوطني والدولي، والمدرسي"، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل من خلال بناء 11 مدرسة مهنية في عام 2025/2024 بطاقة استيعابية بلغت 9525 طالبا.



وأشار محافظة إلى أن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين ما قبل الخدمة، لضمان استدامة واستمرارية التدريب من خلال الحكومة الأردنية ولتمكين إلزامية التدريب كشرط أساسي للتعين، حيث تم الاتفاق مع 4 جامعات لتدريب المعلمين وهي" الجامعة الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة اليرموك وجامعة مؤتة".



وبين، أن التدريب سيكون في 5 مباحث هي" اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم صف"، مؤكدا أن عدد المستهدفين في التدريب بلغ 14 ألف معلم في الأعوام 2023-2027 ، بالإضافة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة لسد الفجوات على مدى السنوات الخمس القادمة بشكل يلبي مستويات مختلفة من المعلمين، حيث بلغ عدد المعلمين المستهدفين في التدريب 28900 معلم.



وأكد الوزير خلال المحاضرة، أن الوزارة تعمل على التحديث في التعليم العالي من خلال "تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها وتعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية وتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة و الخاصة، لدعم الطالب المحتاج وتطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة وتمكين مؤسسات التعليم العالي، للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة والتشبيك المؤسسي المستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي، لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم في الأردن.