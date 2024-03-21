نقابات تهنئ القيادة الهاشمية والجيش العربي بيوم الكرامة

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن معركة الكرامة خالدة في الذاكرة الوطنية، وتحمل معاني ورسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن، وهي مصدر فخر لجميع الأردنيين، وعمال الوطن في شتى ميادين العمل والإنتاج.

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وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، قدم خلاله التهنئة بمناسبة الذكرى الـ56 لمعركة الكرامة، إن اتحاد العمال وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشاركون أبناء الوطن الاحتفال بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء؛ من أجل الدفاع عن الوطن، ودحر العدو ومواجهته بكل شجاعة وقوة.



وأضاف، أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز، بطولات جنودنا البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه والمساس بأمنه واستقراره.



وأضاف الفناطسة، إنّ اتحاد العمال، يرفع بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الأردن سيبقى حصناً منيعاً ووطنا عزيزاً؛ بحكمة قيادته ومنعة جيشه وسير أبنائه خلف جلالته.



وأشار إلى أنّ قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، بقيمها النبيلة مؤمنة، وبرسالتها الخالدة سائرة، حيث الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في قطاع غزة مستمرة ولم تتوقف، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في كسر الحصار المفروض على الأشقاء، ودعم صمودهم في أرضهم.



وثمن الفناطسة، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، والسير بإجراءاته الدستورية وفق الأصول، مؤكداً أن العفو العام يعكس قيم التسامح والعفو لدى القيادة الهاشمية، ويعبّر عن سنة حميدة مضى عليها الملوك الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية، كما أنه يأتي في الوقت المناسب سيما مع شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر السعيد.



من جهة أخرى، هنأ الفناطسة، جميع أمهات الوطن والعاملات بمناسبة يوم الأم، قائلا:" ونحن نعيش في ظلال الكرامة ونستذكر ما فيها من المعاني والدروس، نقف بكل فخر وإجلال تقديرا للأم الأردنية، التي كانت مثالا في البذل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وكانت على الدوام شريكا في صنع الإنجازات، وغرس المعاني الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتربيتهم على الانتماء لترابه والدفاع عن أرضه، والتضحية من أجله".



وأكد أنّ توفير بيئة عمل لائقة للأم العاملة، والحفاظ على حقوقها العمالية، يرفع نسب مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني، ويدعم مشاركتها في مسيرة بناء الوطن ويعطيها المكانة التي تستحقها.



وعلى ذات الصعيد هنأت نقابة المهندسين الأردنيين القيادة الهاشمية والجيش العربي في ذكرى الانتصار التاريخي للجيش العربي الأردني في معركة الكرامة، ذلك الحدث الوطني الهام مجددة الولاء لقواتنا المسلحة التي دافعت ببسالة وشجاعة عن أرض الوطن والقضايا العربية.



وقالت النقابة في تصريح اليوم الخميس، أن نقابة المهندسين تؤكد أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب الأردني والجيش العربي، مشيرة إلى أن الدم الفلسطيني والأردني خلال معركة الكرامة جسّد وحدة القضية العربية والنضال المشترك ضد العدو الصهيوني.



وأضافت، وفي ظل العدوان الصهيوني الحالي على غزة، فإن النقابة تدعو إلى تعزيز الموقف الوطني المقاوم ورفض التطبيع مع العدو، مشددة على استمرار الدعم لشعبنا الفلسطيني في مسار تحريرهم واسترجاع حقوقهم.



وأكدت النقابة على ثقتها بالجيش العربي وبتمسكها بالوقوف إلى جانبه في حماية الوطن والمواطنين، معبرة عن فخرها بتضحيات الشهداء وبطولات الجنود الأبطال الذين يحمون أمن وسلامة الأردن.



وختمت النقابة بالتحية العسكرية للجيش العربي والتضحيات العظيمة لشهدائنا الأبرار، مع تأكيد على أن النصر لا محالة سيكون من نصيبنا مع الإيمان والصمود.