الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالا جويا إغاثيا لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

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وكانت نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.



وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.



واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.