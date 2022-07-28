هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد خبراء واقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، يشمل القروض القائمة والجديدة.

اضافة اعلان



وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية.



ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات 75 نقطة أساس، بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، وذلك للتغلب على معدل التضخم عالميا وانخفاض الأسعار.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة