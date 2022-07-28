الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود تقنياً

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

المركزي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

تقرير دولي: 5 من بين كل 10 أردنيين اخفضوا إنفاقهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الخميس، 28-07-2022 03:51 م

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

38546_4_1652070604


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد خبراء واقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، يشمل القروض القائمة والجديدة.

اضافة اعلان


وأشاروا إلى أن قرار البنك المركزي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية.


ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات 75 نقطة أساس،  بعد أن رفعها البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، وذلك للتغلب على معدل التضخم عالميا وانخفاض الأسعار.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_203286_8632_soc

الهاشمية تختتم البرنامج التعليمي للتطوير ورفع كفاءة الصيادلة

مستحضرات-تجميل

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

7202228111220966141963

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

maxresdefault

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

newspic53

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

ypi8kcjf (1)

جامعة مؤتة تشكل فريقا جديدا للبحث العلمي

أخبار متعلقة
0L5A1424

الأردنيون يتوجهون نحو الشقق الصغيرة هربا من ارتفاع الأسعار