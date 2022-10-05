هيئة الاعتماد يقر اعتماد واستمرارية عدد من التخصصات

الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص "دكتور في الطب/ برنامج البكالوريوس" في جامعة العقبة للعلوم الطبية، و"دكتور في طب وجراحة الأسنان/ برنامج البكالوريوس" في جامعة العقبة للعلوم الطبية.



ووافق المجلس، خلال جلسة ترأسها رئيسه الدكتور ظافر يوسف الصرايرة، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات "مناهج العلوم وأساليب تدريسها/ برنامج الماجستير" في جامعة اليرموك، و"اللغويات/ برنامج الماجستير" في جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وأقرّ استمرارية الاعتماد في برامج البكالوريوس في تخصصات "التسويق الرقمي" في جامعة عمان العربية، و"العلاج الطبيعي"، و"التحريك والوسائط المتعددة" في جامعة فيلادلفيا، و"اللغة العربية وآدابها"، و"هندسة البرمجيات" و"علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي" في جامعة الشرق الأوسط، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص "العلوم الطبية المخبرية/ برنامج الماجستير" و"الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي/ برنامج البكالوريوس" في جامعة عمان الأهلية.



وأقرّ المجلس المجالات المعرفية في برامج الدبلوم المتوسط لتخصصات "التكنولوجيا المالية" و"ذكاء الأعمال"، ووافق على الاعتماد الخاص لتخصص "التكنولوجيا المالية" و"ذكاء الأعمال" في كلية عمان الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية، كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص "المحاسبة" و"إدارة الأعمال" في كلية القادسية.



ووافق على إقرار المجالات المعرفية لتخصص "الأمن السيبراني/الحوسبة السحابية/ برنامج البكالوريوس"، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص "الحوسبة السحابية/برنامج البكالوريوس" في كلية لومينوس الجامعية التقنية/فرع إربد، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص التسويق الإلكتروني/ برنامج الدبلوم المتوسط في كلية الأميرة ثروت.

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