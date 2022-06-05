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الأحد، 05-06-2022 04:15 م

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية)، عددا من مطالب قطاع النقل في العاصمة عمان.

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وأكد الحباشنة، في بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، أهمية الشراكة والتعاون مع لجان اللامركزية في محافظة العاصمة والمحافظات كافة، لكونهم الأقرب للمواطن.


وعرض الحباشنة مشاريع النقل التي تقع ضمن اختصاص الهيئة في العاصمة عمان وفي مقدمتها مظلات مواقف التحميل والتنزيل والباص السريع بين عمان والزرقاء وخدمة النقل المدرسي لمحافظات المملكة كافة، مبديا جاهزية الهيئة للتعاون مع المؤسسات الحكومية الخدمية ذات العلاقة بالقطاع لخدمة مطالب ألوية ومناطق العاصمة.


من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة اللامركزية أهمية التواصل مع المؤسسات الحكومية الخدمية، مثمنين دعوة الهيئة لهذا اللقاء، وللمشاريع التي تقدمها خدمة للمواطنين.


كما قدم أعضاء الهيئة عددا من المطالب ذات العلاقة بقطاع النقل منها مظلات مواقف التحميل والتنزيل، وخدمة المناطق السكنية الجديدة، وخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية، وخدمة طلاب الجامعات، إضافة إلى مطالب تتعلق بتوفير مبيت للشاحنات في مناطق جنوب عمان.


 




 

 


 

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