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السبت، 24-12-2022 04:21 م

وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نتيجة التوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي داعية الجميع الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.اضافة اعلان


واتخذت السلطة من خلال جميع الادارات بالأغوار كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة بتفعيل غرف الطوارئ في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة بكل مسؤولية واحترافية.

 




 

 


 

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