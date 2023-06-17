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السبت، 17-06-2023 07:56 م

ورشة بإربد حول حقوق الأحداث في مراكز التأهيل

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي اربد اليوم السبت ، ورشة بعنوان حقوق الأحداث في مراكز التأهيل والإصلاح ، بمشاركة 20 فتاة من عضوات المركز .

وتناول المحامي بلال العزام ، حقوق الطفل في الإسلام والدستور والتشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية وقوانين مراكز الإصلاح والتأهيل .

وأشار الى أهمية تطبيق أسس الرعاية والتوجيه الديني والتربية السليمة للنشء من قبل الأسرة التي يقع عليها الدور الأكبر والأساسي في تقويم الأجيال.

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