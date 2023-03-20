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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-03-2023 08:24 م

ورشة تدريبية عن السلم المجتمعي بجامعة جرش

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الوكيل الاخباري - نظم مركز الاستشارات في جامعة جرش، بالتشاركية مع مديرية الأمن العام/ مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، الورشة التدريبية الأمنية عن "السلم المجتمعي ومكافحة التطرف والإرهاب والتجنيد الإلكتروني والجرائم الإلكترونية".

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور عبد المهدي الضمور، إن الجامعة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية للشرائح المجتمعية كافة، مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم المساعدة للمركز على بناء الاستراتيجيات لعملهم وتوفير قاعدة بيانات للمؤسسات التي تعمل في المجال ذاته، وفتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة.

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