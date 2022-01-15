ورشة تدريبية في العقبة حول كتابة مقترحات المشاريع للجمعيات

الوكيل الإخباري - نظمت شركة واحة أيلة للتطوير بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن ورشة تدريبية عن كتابة مقترحات المشاريع واستقطاب التمويل للجمعيات الصغيرة والمتوسطة من مؤسسات المجتمع المدني.

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وتعكس الورشة التي شارك بها 16 جمعية من مختلف مناطق محافظة العقبة التزام " أيلة" بدعم ومساندة المؤسسات الوطنية غير الربحية التي تهدف إلى تمكين مختلف الفئات المجتمعية من خلال توفير مشاريع وبرامج تدريبية وتأمين فرص عمل جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المجتمعات.



وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسة لتمكين مختلف فئات المجتمع المحلي ودعم الجهود في مجال تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود المؤسسة في تنمية قدرات الأردنيين الاقتصادية وتذليل العقبات الاجتماعية والحد منها وصولاً إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.



من جانبه، أشاد مدير مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات -مؤسسة نهر الاردن في العقبة أحمد غنيمات بالدعم الذي قدمته شركة واحة الذي تمثل برفد القطاع بالإمكانات اللازمة لوجستياً وفنياً والمشاركة الدائمة في الفعاليات وبرامج التوعية وأنشطة تعزيز الممارسات المجتمعية.