وقفة احتجاجية في العقبة ضد عدادات المياه "الديجتال" - تفاصيل

الوكيل الإخباري - كشف النائب حسن الرياطي عن إقامة وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام شركة مياه العقبة ضد العدادات الإلكترونية "الديجتال".



وقال الرياطي لـ"الوكيل الإخباري"، إن العدادات الجديدة تقرأ الهواء داخل خطوط المياه وهو ما يزيد قيمة الفواتير لكل دورة.



وأضاف أن قيمة الفواتير على العدادات الجديدة أضعاف قيمتها التي كانت على العدادات القديمة، حيث وصلت قيمة بعضها إلى 100 دينار بعد أن كانت 20 دينار.



وأشار الرياطي إلى أنه خاطب رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتاريخ 12/12/2021، من أجل اتخاذ حلول عملية تخفف عن المواطنين أعباء العدادات الجديدة.



وبيّن أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن علما أن مطالب المواطنين تتمثل بحسب عدادات "الديجتال" وتحويل الفاتورة إلى شهرية وتوسعة الشرائح.



وتابع أنه سيتم إمهال شركة مياه العقبة مدة شهر واحد لاتخاذ قرار بشأن العدادات الجديدة وفي حال عدم تجاوبها وإيجاد حلول عملية للمشكلة فإنه سيتم تحديد موعد لفك العدادات بشكل جماعي.



ودعا عدد من نواب العقبة واللجنة المجتمعية لأبناء المدينة إلى وقفة احتجاجية ضد عدادات "الديجتال" الخاصة بالمياه وذلك يوم السبت الموافق 25 كانون الأول المقبل في الساعة العاشرة صباحا، أمام مبنى شركة مياه العقبة.

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