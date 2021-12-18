الجامعة الأردنية تنظم يوماً وظيفياً في العقبة

الوكيل الإخباري - تنظم الجامعة الأردنية/العقبة يوم الثلاثاء المقبل، يوما وظيفيا منتهيا بالتشغيل المباشر أو بالتدريب لغايات التوظيف، بمشاركة قطاعات استثمارية متنوعة في مختلف المجالات السياحية والصناعية والتجارية والمالية واللوجستية.

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وبحسب تصريح صحفي اليوم السبت، قال مدير دائرة الشؤون الطلابية في الجامعة الدكتور عمر حواتمة، إن فكرة اليوم الوظيفي تتميز عن غيرها من حيث واقعية التطبيق والمواءمة المسبقة بين احتياجات القطاعات الاستثمارية المشاركة في اليوم الوظيفي وبين طلاب العمل ممن تتوفر فيهم شروط شغل الوظيفة بما يتيح التعيين فورا واستلام الوظيفة، إضافة إلى توفير فرصة تدريب ميداني لمن يرغب من طالبي العمل.



واوضح أن اليوم الوظيفي يوفر ايضا فرصا تدريبية مجانية غير منتهية بالتوظيف لمن يرغب بتطوير مهاراته واكتساب خبرات تؤهله للعمل واغتنام فرص عمل تأتي مستقبلا تبعا لاحتياجات السوق.



ودعا الحواتمة الشباب من الجنسين في محافظة العقبة إلى اغتنام الفرصة والتوجه نحو البحث عن فرص عمل تناسب مهاراتهم وقدراتهم بما يساعدهم في الحصول على عمل مناسب يضمن لهم توفير حياة كريمة.

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