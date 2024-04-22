ورشة تدريبية لرؤساء وأمناء صناديق الجمعيات التعاونية

الوكيل الاخباري- افتتح مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الورشة التدريبية السابعة لبناء القدرات المؤسسية للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين لرؤساء وأمناء صناديق جمعيات تعاونية تابعة للمؤسسة.

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وتهدف الورشة إلى زيادة نسبة نجاح المشاريع القائمة، والوقوف على أسباب تعثر المشاريع الإنتاجية لبعض الجمعيات ومعالجتها وإنجاح المنوي إقامتها مستقبلاً.

وتتضمن محاضرات حول الإدارة السليمة للجمعيات التعاونية والأخطاء الشائعة، والمفاهيم الأساسية لإدارة المشاريع، والتعريف بمفهوم ضريبة الدخل والمبيعات وآلية احتسابها والأخطاء الشائعة، آلية التعامل مع المنح وتعبئة نماذج التمويل، وإيجاز عن الجمعيات التعاونية وقصص النجاح.



وأشار الشوبكي، إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الواضحة والصريحة، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسة المتقاعدين في مختلف النواحي، لاسيما دورها التنموي من خلال تدريب وتأهيل منتسبيها لدخول سوق العمل وتقديم الدعم الفني والاستشاري لهم لإقامة وتوسعة المشروعات الإنتاجية الخاصة بالمؤسسة.



وبين أن الجمعيات التعاونية تسعى لإيجاد فرص عمل للمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال خدمتهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة.



من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، حرص المؤسسة على الارتقاء وتقديم الدعم اللازم للجمعيات التعاونية الأعضاء بالمؤسسة في مختلف مناطق المملكة، ضمن معايير وأسس معتمدة بهذا الخصوص، لتحسين الخدمات المقدمة من خلال تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات التعاونية.