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الثلاثاء، 07-05-2024 03:02 م

الجامعة العربية تدعو إلى زيادة حجم المساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري- دعت الجامعة العربية إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة لتخفيف الظروف الإنسانية المأساوية التي تمر بها فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة من حرب طالت الحجر والبشر.

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وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الدورة 13 لملتقى الاستثمار السنوي في أبو ظبي، إن تلك الحرب خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطيرة إذ تراجعت حركة السياحة في دول الجوار واستُهدِفت سلاسل الإمداد العالمية، وتأثرت عوائد الممرات البحرية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة بما ينعكس سلبًا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية.


كما دعا إلى تعزيز الاستثمار العربي في شركات الذكاء الاصطناعي ودعم حاضنات الشركات الرقمية الناشئة ووضع سياسات عربية لبناء القدرات وتطوير التشريعات في هذا الشأن، فضلاً عن دفع البحث والتطوير على نحو يمكّن العالم العربي من مواكبة هذه الثورة الكبرى التي توشك أن تغير الاقتصاد العالمي جذريًا وبشكل شامل

 


بترا

 




 

 


 

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