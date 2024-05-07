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الثلاثاء، 07-05-2024 03:23 م

وزارة الاستثمار أنجزت جميع أولوياتها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أنجزت جميع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بمحرك الاستثمار للعام الماضي، فيما بلغت النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82%.اضافة اعلان


وعرضت السقاف، خلال جلسة حوارية الثلاثاء، في مؤتمر للحوار الشبابي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، لإصلاحات أنجزتها الوزارة على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.

ولفتت إلى أولويات وزارة الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمته الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.

وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10%، ليصل إلى 9.3 مليارات دينار لعام 2023.

 




 

 


 

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