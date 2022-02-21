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الإثنين، 21-02-2022 08:22 م

ورشة حوارية خاصة بتعزيز العمل المناخي

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الاثنين، فعاليات الورشة الحوارية الثانية مع القطاع الخاص لتعزيز العمل المناخي، التي تعقدها وزارة البيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ضمن مشروع الجاهزية الممول من صندوق المناخ الأخضر.

وأكد الردايدة خلال كلمته، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة وتحديدا فيما يتعلق بتطوير إجراءات التكيف مع التغير المناخي على المستوى الوطني، بما يتلاءم مع هدف التخفيض المنشود والمذكور في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، بنسختها المحدثة التي تم تطويرها وتعديلها لنصل لهدف تخفيض الـ31 بالمئة، علما بأن التزام الاردن سيكون بـ 5 بالمئة من هذه النسبة، وباقي النسبة يمكن تحقيقها بالدعم الدولي.

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