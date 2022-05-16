ورشة عمل دولية حول مكافحة عشبة الهالوك

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل دولية، بمشاركة 8 دول من حوض المتوسط، ضمن مشروع إيجاد حلول ابتكارية دائمة لمكافحة عشبة الهالوك، عبر اتباع طرق المكافحة المتكاملة للتغلب على تطفلها على محصول الفول والبندورة.



وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، إن هذه الورشة تهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لعشبة الهالوك، والتي باتت من التحديات التي تواجه المزارعين نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتي تعتبر من الأعشاب المتطفلة الضارة على عدد من المحاصيل الزراعية، وتؤدي إلى خسارة في الإنتاج الزراعي تصل لـ 70 بالمئة من الإنتاج نظراً لصعوبة مكافحتها بالطرق التقليدية.

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