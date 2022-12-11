الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

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ورشة في البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

الأحد، 11-12-2022 07:11 م

ورشة عمل في البادية الشمالية الغربية حول سيادة القانون

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الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو" ،اليوم الأحد في بلدية حوشا الجديدة، ورشة تدريبية متخصصة حول سيادة القانون ودوره بتعزيز السلم المجتمعي.

وتهدف الورشة إلى اطلاع المشاركين بأهمية تعميق مفهوم سيادة القانون بالمجتمع، بحيث يكون ثقافة سائدة يطبقها المواطن لتصبح الركيزة الأساسية إضافة إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون بصفته الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

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