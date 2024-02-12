ورشة في إربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز شابات الطيبة غربي إربد اليوم الاثنين، أعمال الورشة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة .

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وتهدف الورشة التي تستمر اسبوعاً ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات .

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