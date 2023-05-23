الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

أسرى فلسطينيون في "عيادة سجن الرملة" يقررون خوض إضراب عن الطعام

حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

شاهد : فيديو ساخر لمواطن اردني يشعل مواقع التواصل !

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

الثلاثاء، 23-05-2023 09:11 م

وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

www


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، حملة النظافة الوطنية العامة "بسواعدنا نحمي بيئتنا" في محافظات المملكة كافة.

وجاء إطلاق الحملة برعاية وزير البيئة معاوية الردايدة، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبلدية ناعور، بمشاركة عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وطلاب مدارس وجامعات ومرتبات من الأمن العام، ومنظمات المجتمع المدني ومتطوعين من أبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وأطلق الردايدة الحملة من متنزه غابات سيل حسبان، مؤكدا أن إلقاء النفايات عشوائيا يشكل الخطر الأكبر على البيئة، إضافة إلى آثاره السلبية على المواقع السياحية والأثرية التي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeeee

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

12202028111553263921264

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

5202323194746660956825

حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

8

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

5202311132143745147466

ورشة حول تطوير دائرة الإحصاءات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام

w

ورشة حول برنامج نظام إدارة المشاريع وتكاملها

أخبار متعلقة
1683017428944

وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج الدورة العلمية الشرعية المتخصصة المنهجية الأولى

وزارة الداخلية

السماح بإتمام عقود زواج السوريين بحال دخل طرفا العقد الأردن لغايات الزيارة

ddوزارة الداخلية

إجراءات جديدة في وزارة الداخلية بعد صدور نظام معدل لنظام التأشيرات

1631961265107

وزارة البيئة: اطلاق حملة نظافة شاملة في كل محافظات المملكة

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

main_image63fdf58064ea9

مواعيد العمل بجولات التراخيص المتنقل لشهر ايار الحالي