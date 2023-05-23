وزارة البيئة تطلق حملة النظافة الوطنية "بسواعدنا نحمي بيئتنا"

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، حملة النظافة الوطنية العامة "بسواعدنا نحمي بيئتنا" في محافظات المملكة كافة.



وجاء إطلاق الحملة برعاية وزير البيئة معاوية الردايدة، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبلدية ناعور، بمشاركة عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وطلاب مدارس وجامعات ومرتبات من الأمن العام، ومنظمات المجتمع المدني ومتطوعين من أبناء المجتمع المحلي.

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وأطلق الردايدة الحملة من متنزه غابات سيل حسبان، مؤكدا أن إلقاء النفايات عشوائيا يشكل الخطر الأكبر على البيئة، إضافة إلى آثاره السلبية على المواقع السياحية والأثرية التي تشكل مصدرا مهما في رفد الاقتصاد الوطني وتنميته الشاملة.