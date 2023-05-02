السماح بإتمام عقود زواج السوريين بحال دخل طرفا العقد الأردن لغايات الزيارة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، السماح للسوريين من حملة ‏وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر ‏أو وثائق السفر الصادرة من دول أميركا الشمالية والجنوبية ‏الذين دخلوا المملكة لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم من ‏السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية وبحيث يتم انجاز ‏هذه المعاملات في نفس اليوم الذي تقدم به.

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‏وأضافت الوزارة: في إطار التسهيلات المقدمة للسوريين ومراعاة للبعد ‏الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان ‏طرفا العقد من الجنسية السورية قد دخلوا أراضي المملكة ‏لغايات الزيارة.