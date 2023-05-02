السماح بإتمام عقود زواج السوريين بحال دخل طرفا العقد الأردن لغايات الزيارة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، السماح للسوريين من حملة وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر أو وثائق السفر الصادرة من دول أميركا الشمالية والجنوبية الذين دخلوا المملكة لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم من السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية وبحيث يتم انجاز هذه المعاملات في نفس اليوم الذي تقدم به.
وأضافت الوزارة: في إطار التسهيلات المقدمة للسوريين ومراعاة للبعد الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان طرفا العقد من الجنسية السورية قد دخلوا أراضي المملكة لغايات الزيارة.