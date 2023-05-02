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الثلاثاء، 02-05-2023 11:28 ص

وزارة البيئة: اطلاق حملة نظافة شاملة في كل محافظات المملكة

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة أحمد عبيدات اطلاق حملة شاملة للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة في 23 من الشهر الحالي.

وقال عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إن حملات النظافة التي تقوم بها وزارة البيئة تكون بالتعاون مع الجهات الشريكة والمعنية كافة، وتأتي في سياق تنفيذ محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية.

وأشار إلى أن دور وزارة البيئة يكمن في إقامة حملات نظافة على الغابات والمتنزهات والأماكن السياحية ووسط المدن.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء موسم التنزه في كل محافظات المملكة.

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