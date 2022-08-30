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الثلاثاء، 30-08-2022 06:59 م

وزارة التربية : أكثر من 15 ألف طالب انتقلوا من مدارس خاصة إلى حكومية

مدرسة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد الطلبة المنتقلين من مدارس خاصة إلى حكومية أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، وفق وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، فيما يستعد نحو 2.2 مليون طالب للالتحاق بمدارسهم ابتداءً من الأربعاء.

وقالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية، نجوى قبيلات، لـ"المملكة"، إن عدد الطلبة المقبولين والمنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بلغ 15 ألفا و773 طالبا، فيما انتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص 8 آلاف و777 طالبا".

وأشارت قبيلات إلى أن 18.2 ألف طالب وطالبة "ما زالوا على قوائم الاحتياط ولم يلتحقوا بعد بمدارسهم التي تم التوجيه إليها" وذلك بعد "توجيه أولياء الأمور لمراجعة هذه المدارس للحصول على قبول".

وبلغ عدد المدارس التي حولت إلى الفترة المسائية لاستقبال الطلبة المنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي 26 مدرسة، بحسب قبيلات متحدثة عن "استئجار 15 مدرسة".

ويلتحق الأربعاء، نحو مليوني و200 ألف طالب وطالبة بمدارسهم في كافة القطاعات في أكثر من 7 آلاف مدرسة منها 4006 مدارس حكومية وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لـ "المملكة".

قبيلات قالت إن الاستعدادات متواصلة لاستقبال الطلبة، حيث سيلتحق 2 مليون و200 ألف طالب بالمدارس على دفعتين يوم غد (الأربعاء) وبعد غد (الخميس)، ليصار يوم الأحد المقبل انتظام العملية التعليمية بالتحاق العدد كامل في اليوم ذاته".

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