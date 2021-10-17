وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

الوكيل الاخباري- اعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه لا يزال بالإمكان تسجيل المدارس في مسابقة "نظافتنا صحتنا" لغاية الأحد (17) تشرين أوَّل 2021.

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وقالت الوزارة إن الجوائز عبارة عن 3 ألواح تفاعليَّة لكل مدرسة، مبينة أنه سيفوز 3 مدارس من كل إقليم (شمال + وسط + جنوب) أي بواقع 9 مدارس على مستوى المملكة.