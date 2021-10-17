الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

مطالب بتنظيف عبارات المياه في إربد والبلدية تتابع- صورة

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة

وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

20 ألف دينار نصيب الفرد من الثروة في الأردن

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ34 ألفا في قفزة قياسية على التوالي

العملات المشفرة ستواصل الصعود في الفترة المقبلة

81 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الضمان الاجتماعي تحقق إنجازاً عالمياً وتحصد '4' جوائز دولية

الأحد، 17-10-2021 12:44 م

وزارة التربية : لا يزال بالإمكان تسجيل المدرسة في مسابقة نظافتنا صحتنا

5f9eb2b21a903


الوكيل الاخباري- اعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه لا يزال بالإمكان تسجيل المدارس في مسابقة "نظافتنا صحتنا" لغاية الأحد (17) تشرين أوَّل 2021.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن الجوائز عبارة عن 3 ألواح تفاعليَّة لكل مدرسة، مبينة أنه سيفوز 3 مدارس من كل إقليم (شمال + وسط + جنوب) أي بواقع 9 مدارس على مستوى المملكة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطرقه

إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة

2-162

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

مستشفى البشير

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة

الضمان 2

الضمان الاجتماعي تحقق إنجازاً عالمياً وتحصد '4' جوائز دولية

الوكيل لقاح

الصحة لـ الوكيل : تعطيل مراكز التطعيم يوم الثلاثاء القادم

images

الأعلى للسكان يدعو إلى دعم القدرات الإنتاجية للفقراء

أخبار متعلقة
طلبة7

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني يشمل طلبة المدارس الخاصة

9202027111927515088247

اعلان هام من وزارة التربية بشأن طلبة المدارس

طلبة 5

التربية لـ الوكيل : امتحان الشهر الأول للطلبة وجاهيا

9202126155459780629385

التربية: فئات يسمح لها التقدم للدورة التكميلية

وزارة التربية والتعليم

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

التربية والتعليم

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس