وزارة التربية والتعليم توجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجهت وزارة التربية والتعليم رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس .



وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك : " ننفي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء الاختبارات النهائية لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى "



واضافت : " نوضِّح أنه وفق أسس النجاح و الإكمال والرسوب المعتمدة والمعلنة فإن هذه الصفوف تخضع لـ (4) فترات تقويمية على مدى الفصل الدراسي بواقع (25%) لكل فترة تقويمية ينوع فيها المعلم من استراتيجيات التقويم؛"



وعليه فإن دوام هذه الصفوف يبقى كالمعتاد إلى نهاية آخر يوم دوام في الفصل الدراسي وفق التقويم المدرسي المعتمد والمعلن وهو (23) كانون أول الجاري.

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