وزارة الثقافة : اصدار العدد 415 من مجلة أفكار

الوكيل الإخباري- صدر العدد 415 من مجلة "أفكار"، التي تحريرها يتم بإشراف الروائية سميحة خريس. يتضمن هذا العدد مواد متنوعة من كتّاب أردنيين وأجانب.

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استهل العددَ الكاتب كايد هاشم بمفتتح بعنوان " د.هند أبو الشعر؛ حضورُ التاريخ في التكوين"، يقول فيه: " توضح لنا جذورُ العَلاقة التشابكية الأزليّة بين الإنسان والتاريخ مدى قوّة حضور التاريخ وأهمية تنمية الحسّ التاريخي ضمن أبعاد الوجود الإنساني ودور كليهما في الحفاظ على الكيان والهُوية للفرد والجماعة، وكذلك في فهم الإنسان لعالمه ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وبناء شخصيته وثقافته.

فالتاريخ يُعدّ وعاءً لحصيلة الخبرة الإنسانية بمختلف أشكالها وأنواعها على مَرّ الزمان، ومصدراً للقيم الثقافيّة، وسجلاً لتطور الأفكار وتاريخ المعتقدات، وميداناً للتواصل بين بني البشر والأجيال. فلا يمكن للكائن البشري أن يحيا وتنمو شخصيته في الوسط السويّ والطبيعي دون هذا الحضور ودون الحسّ التاريخي وضرورته لوعي هذا الكائن وإدراكه العقلي وتطوّره الفكريّ ونضوجه الوجداني، مما يشترك فيه مع الإدراك والوجدان الجمعيين والتفاعل من خلال ذلك مع دوائر محيطه الحياتي والإسهام في استدامة حيوية هذا المحيط ".



ويضيف هاشم من جانب آخر: " ولا شكَّ أن تنقل عائلة أ.د.هند في أثناء طفولتها وصباها بين عدّة مدن ومناطق في وطنها، وتعرفها إلى هذه الأماكن بناسها ومعالمها وتاريخها وأحوالها وألوان الحياة فيها، جعل صورة الأردن وتطوره وقضايا مجتمعه على مختلف الصُّعُد حاضرة دوماً في وجدانها وذاكرتها ومدارات متابعتها."



وتضمن العددُ ملفًا بعنوان: " الكاتبة والأكاديمية هند أبو الشعر: نبعٌ علميٌّ وأدبيٌّ لا ينضب". تضمن المواد التالية: "تقديم: هند أبو الشعر: حكاية التاريخ وأيقونة الأدب". د. أمجد الزعبي. "الدكتورة هند غسان توفيق أبو الشعر، مسيرة وإنجاز". منار أحمد. "هند أبو الشعر أيقونة التاريخ". د. شهناز عيسى موسى. "هند أبو الشعر الإنسانة والباحثة المتميِّزة. "مسيرة تجربة بحثيّة مُشتركة" د. عبدالله مطلق العساف. "أ.د. هند أبو الشعر في إنتاجها الأدبي". محمد المشايخ.



وفي باب دراسات ومقالات نُشر ما يلي: "ليزا تاديو: أعتقد أن الكتابة الصادقة تؤدي للاتجاه الصحيح لإنقاذ العالم" بقلم جوليانا أوكيوموجبي ترجمة: د. هويدا صالح. "هاجس التجديد والتحديث". د. ليث الرواجفة. "الطّيرُ في الزّمن الصّوفي إلى سردابِ ديستوفيسكي" سمر الفوالجة. "القدس وحدها هناك/ لا شيء في القلب غير القدس للكاتب محمود شقير"/ د. أمين خالد دراوشة. "الأمن السيبراني".

معاذ الدهيسات. "دروب الملح/ تجارة الملح عند البدو والبذور الجنينية لسيرورة العولمة المعاصرة". د.سعود الشرفات. "الماتريوشكا" للقاصة الأردنية سوار محمد الصبيحي: نزعة إنسانية إبداعية باتجاهات نقد المنظومة". تحسين يقين. "غالب هلسا والتناص". د. سلطان الزغول. "أثر الفنون الإسلامية في الفنون الأوروبية".حسناء عبد الحميد محمد. "تايتانيك: الحب حتى الموت"/ إعداد: عـادل عطيـة.. "انثيالات الشعرية في ديوان "ما من قميص يدل علي". إكرام العطاري

أمَّا في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "التاسعة"/ زليخة أبو ريشة. "ثلاث قصائد"/ يوسف عبدالعزيز. "أرصفة التيه"/ طارق مقبل. "فضائح العناب"/ ندى ضمرة.



ونقرأ في العدد القصص: "ضد مجهول"/ جميلة عمايرة. "القرينة"/ نبيل عبدالكريم. "كن"/ ممدوح عبدالستار. "ضوء كالماء! " كتبها: غابرييل غارثيا ماركيث/ ترجمتها عن الإسبانية: أمل العلي.



وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالميّة كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية". العدد من إخراج المصمّمة هزار مرجي، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للمؤرخة والفنانة التشكيلية د. "هند أبو الشعر"





