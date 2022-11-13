وزارة الخارجية تهيب بالأردنيين في إسطنبول

الوكيل الاخباري - اهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في إسطنبول ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.



ولطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في أنقرة على الرقم (٠٠٩٠٥٣٨٤٤١٩٥٨٦)، أو مركز عمليات الوزارة على الرقم (٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

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