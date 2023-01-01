وزارة الزراعة...إنجازات ونقلة نوعية في تشجيع الاستثمار لعام 2022

الوكيل الإخباري - حققت وزارة الزراعة إنجازات ونقلة نوعية وعلى الصعد كافة خلال العام 2022، خاصة في مجال تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام ودعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى النقلة النوعية في القطاع، وتمثلت بإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025 والتي جاءت للنهوض بالقطاع الزراعي وإنجاز بنية تحتية وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع تحقيقًا للأمن الغذائي.



وأضاف الحنيفات، أنه وفي مجال الاستثمار بقطاع الزراعة، فقد تم عام 2022، تعديل كافة التعليمات وإلغاء التسجيل الحصري لها وفتح حرية الاستيراد و إقرار العقد الموحد وتوقيع 20 اتفاقية مع المستثمرين لاستغلال 36 ألف دونم من أراضي الخزينة.



وأضاف، أنه تم توقيع اتفاقيات لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط إنتاجية في الأغوار الجنوبية وتم مباشرة العمل فيها، إضافة إلى إطلاق مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية لإنشاء 12 مصنعًا زراعيًا جديدًا، وطرح عطاء لإنشاء بنك البذور الوطني بكلفة 3 ملايين دينار.



وأشار إلى أنه تم استثمار القطاع الخاص في (5) محطات زراعية وإنشاء 6 مراكز للتكنولوجيا الزراعية الحديثة والانتهاء من تطوير حاضنة الابتكار الزراعي واحتضان 29 من الرياديين والشركات الناشئة.



وفي مجال التسويق الزراعي، تم تأسيس شركة التسويق الزراعي برأسمال 18 مليون دولار وباشرت بالتعاقد مع 15 مزرعة لتصدير 1500 طن من الخضار من قرابة ألف بيت بلاستيكي.



وأضاف، أنه تم إقراض 56 مليون دينار، أوجدت 5500 فرصة عمل منها 26 مليون قروض بدون فوائد، منها 11 مليون موجهة لتمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل والشباب.



وعن دعم المزارعين في مواجهة تبعات التغير المناخي، ذكر الحنيفات، أنه تم تعويض المزارعين بحوالي 4 ملايين دينار عن أضرار الصقيع والجفاف.



وتابع، أنه وفي قطاع الثروة النباتية، فقد تم إنتاج 330 ألف غرسة مثمرة وترخيص 1356 منشأة وعمل 19814 فحصًا مخبريًا لضمان سلامة المنتجات الزراعية، وتنفيذ حملات رش ضد الأمراض النباتية على مساحة 93 ألف دونم، استفاد منها 6600 مزارع.



وعن قطاع الثروة الحيوانية، بين أنه تم فحص 33634 عينة لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وترخيص 2752 منشأة حيوانية وتحصين 3.2 مليون رأس ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، وترقيم 4.3 مليون رأس من الماشية وافتتاح محجر صرة البيطري لتشجيع صادرات الحيوانات الحية، و طرح عطاء لإنشاء مستشفى بيطري في جنوب الأردن وتصاميم المستشفى البيطري في وسط الأردن.



وفي قطاع الحراج والمراعي، قال الحنيفات، أنه تم توزيع 2 مليون غرسة حرجية على المزارعين والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتحريج 150 كم من الطريق الصحراوي وزراعة 50 ألف غرسة حرجية والمباشرة بزراعة غابة القطرانة بمساحة 2000 دونم وواحة الأبيض (1000) دونم ،وشراء 80 ألف شرنقة لتحريج 4000 دونم بمحافظات، إربد، وجرش، وعجلون، وإعداد اتفاقية مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للمباشرة بتنفيذ البنية التحتية لغابة عنيزة في محافظة معان بمساحة 2000 دونم، كما تم إنشاء 63 حفيرة وسد ترابي في البوادي الثلاث، وزراعة 3500 دونم من أراضي البادية بالنباتات الرعوية.



وبما يخص قطاع المشاريع والتنمية الريفية، فقد تم تنفيذ 2500 بئر لجميع المياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية، وتوزيع 193 مشروعًا صغيرًا من الأغنام والماعز والبيوت البلاستيكية على الريفية الفقيرة لتحسين مستوى دخلها وتطوير 11 ألف دونم من الأراضي المنحدرة والمباشرة في إنشاء معرض دائم للمنتجات الريفية في عمان بمساحة 4000 متر مربع ومعرض المنتجات الريفية في إربد بمساحة 2500 متر مربع.



وفي قطاع الإدارة، تم شراء مبنى دائم للوزارة بطريقة التأجير التمويلي، مما وفر ما يزيد عن 400 ألف دينار سنويا وإطلاق 15 خدمة إلكترونية.



وبما يخص قطاع الإرشاد الزراعي، تم الانتهاء من تأهيل 22 مركز أرشادي، وشراء 40 سيارة كهربائية ونحو مائتي آلية زراعية وتشغيل نظام الحيازات الزراعية ، وتنفيذ 150 مدرسة حقلية .