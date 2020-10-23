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الجمعة، 23-10-2020 11:36 ص

وزارة الصحة تنشر رسالة هامة للاردنيين

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة للاردنيين تدعو فيها الى الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية لعدم الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين عند الذهاب الى المساجد لأداء صلاة الجمعة، حيث جاءت الرسالة لتوضيح الاجراءات المتخذة مثل عدم ذهاب المصابين بأمراض مزمنة والاطفال واحضار سجادة الصلاة الخاصة ، الوضوء في المنزل، عدم المصافحة والتباعد أثناء الصلاة. 

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تاليا الرسالة:


 


 




 

 


 

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