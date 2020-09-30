رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة الى المواطنين حول الفئة الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد .

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وجاء في الرسالة " يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها".

#فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/mt6Bkb9SQq يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها #صحتك_بتهمنا September 30, 2020



