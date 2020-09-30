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الأربعاء، 30-09-2020 11:50 م

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة الى المواطنين حول الفئة الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد . 

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وجاء في الرسالة " يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها". 

 

 

 


 




 

 


 

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