رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة رسالة الى المواطنين حول الفئة الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا المستجد .
وجاء في الرسالة " يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها".
يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/mt6Bkb9SQq— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) September 30, 2020