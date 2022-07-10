وزارة الصحة: حريصون على توفير الخدمات بكافة المنشآت الصحية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لها.

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وأضاف في بيان صحفي الأحد، لدى تفقده واقع هذه الخدمات في مركز صحي الجفر في محافظة معان اتخاذ وزارة الصحة كافة الإجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية وديمومة تقديم الخدمات الصحية خلال أيام العطل والمناسبات المختلفة وطوال أيام السنة.



والتقى الهواري بعدد من سكان المنطقة والمراجعين للمركز الصحي واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، ووجه بتحسين هذه الخدمات وتبسيط إجراءات تقديمها.



وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لخدمة المرضى والمراجعين.



ومن الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ خطوات حثيثة لتحسين الخدمات الصحية في مركز صحي الجفر من خلال الديوان الملكي الهاشمي العامر حيث العمل جارٍ من قبل الديوان على توريد أجهزة طبية وتجهيز غرفة خاصة بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى تحسين البيئة المحيطة في المركز الصحي.



كما زار الهواري مركز صحي القطرانة وأوعز بإجراء الصيانة اللازمة للمركز وتزويده بالأثاث اللازم لتقديم الخدمات الصحية لمراجعيه بأفضل مستوى.



وأكد الهواري استمرار الزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات خلال وبعد عطلة العيد بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية وبأفضل وجه.



وكان الهواري قد أوعز لعدد من مسؤولي وزارة الصحة تنفيذ زيارات وجولات ميدانية للمنشآت الصحية التابعة للوزارة في كافة محافظات المملكة للتواصل مع الكوادر الصحية المناوبة خلال عطلة العيد والوقوف على مدى جاهزية مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وتوفير الدعم الفني اللازم للكوادر الصحية.