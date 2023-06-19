وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن استلام بطاقات تصاريح العمل من أي مديرية أو مكتب عمل يشمل العاملات في المنازل.

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وكانت قد قررت وزارة العمل السماح لأصحاب العمل باستلام بطاقات تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم من خلال أي مديرية أو مكتب عمل، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وغرامات التأخير إن وجدت بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم المعاملة سواء تم تقديمها ورقيا أو إلكترونيا.



وبينت أنه لغايات استلام بطاقة تصريح العمل يشترط حضور صاحب العمل أو من يفوضه.



وكانت نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل اشتكت من تأخر معاملاتها نتيجة لأعطال في النظام الذي تعمل به وزارة العمل.

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