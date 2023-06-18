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الأحد، 18-06-2023 01:10 م

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اشتكى اصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل، وعدد من المواطنين، من تعطل النظام الالكتروني لتصاريح العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأحد.

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وقالوا لـ "الوكيل الإخباري" إنهم يواجهون اشكاليات مستمرة مع النظام الإلكتروني الخاص بتصاريح العمل الامر الذي يؤدي الى تعطل مصالح المواطنين ويكبدهم خسائر مالية وعدم انجاز معاملاتهم بالوقت اللازم وما يترتب على ذلك من غرامات واشكاليات بين مكاتب الاستقدام والمواطنين.


بدوره اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل.


وقال الزيود لـ "الوكيل الإخباري" إن تعطل النظام يعود إلى أن الوزارة تعمل على اجراء تحديثات على الموقع، مشيراً ان الوزارة تابعت منذ ساعات الصباح شكاوى المواطنين والعمل جار مع الفنيين على اصلاح الخلل باسرع وقت ممكن .

 




 

 


 

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