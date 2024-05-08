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الأربعاء، 08-05-2024 02:41 م

العقبة الخاصة والسفارة التونسية تبحثان التعاون

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع سفيرة الجمهورية التونسية، مفيدة الزريبي، سبل تطوير وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والسياحة وكذلك الثقافة عبر ما تقدمه تونس من منتج موثوق وتبادل معرفي محفز للمهارات الشبابية.

ولفت الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء السفيرة الزريبي والوفد المرافق، الى الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في العقبة الخاصة والتي تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة وقادرة على جذب وتوطين الاستثمارات، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية يمكن للجانب التونسي الاستثمار فيها.

وأكد أهمية تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وتونس من خلال التسويق لمنتج العقبة السياحي، منوها إلى حرص السلطة على استقطاب السياح التونسيين حيث توجد اتفاقيات سابقة بين الطرفين من ضمنها تسمية مدينة الحمامات التونسية بأحد شوارع العقبة، لافتا الى الدور الذي تلعبه السفارة من خلال التسويق الثقافي ومشاركتها بالعروض والندوات، ما يدعم الرهان على الشباب ورفع قدراتهم المعرفية بما يتعلق بعالم التكنولوجيا المتقدمة.

من جانبها أهابت الزريبي بالتجربة الاستثمارية والتنوع في البيئة المشجعة في العقبة، مؤكدة أهمية التعاون بين منطقة العقبة وتونس من خلال الفعاليات الثقافية والتعليمية ضمن الاتفاقية التي تسعى تونس لتفعيلها، مشيرة إلى أن هناك معارض تونسية غذائية في العاصمة عمان ومدن المملكة، ما يمهد لفرص الاستثمار لرجال الأعمال بين الطرفين الأردني والتونسي.

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وأشارت إلى الاستعداد لفتح خطوط الطيران العارض ومنخفض التكلفة عبر خط طيران مباشر يربط البلدين الشقيقين وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمسافرين للاستمتاع بالمنتج السياحي المميز والفريد الذي تقدمه العقبة ووادي رم والبترا، وتشجيع الزيارات إلى تونس ضمن إطار التبادل المشترك.

 




 

 


 

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